05:05 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Плохо работающий общественный транспорт Хабаровска украсят к Новому году
В Хабаровске нестабильной остается ситуация с общественным транспортом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жалобы на перевозчиков сыплются как из рога изобилия. Горожане сообщают об этом в телеграм-чате мэрии города, обращения также поступают на редакционный WhatsApp 8−962−501−75−62. Пожалуй, сами горожане были бы рады подарку в виде налаженной работы общественного транспорта. По факту им пока придется довольствоваться малым — перед праздником автобусы, троллейбусы и трамваи украсят новогодней атрибутикой. Впрочем, творчество вряд ли скрасит досаду пассажиров, которым подолгу приходиться ждать автобусов на остановках.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по итогам конкурса по новогоднему оформлению автобусов выберут победителей в номинациях: «Лучшее новогоднее оформление автобуса большой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление автобуса малой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление троллейбуса» и «Лучшее новогоднее оформление трамвая».