Главное
Спецоперация на Украине
05:05 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Плохо работающий общественный транспорт Хабаровска украсят к Новому году

В Хабаровске нестабильной остается ситуация с общественным транспортом.

Источник: МК.RU Хабаровск

Жалобы на перевозчиков сыплются как из рога изобилия. Горожане сообщают об этом в телеграм-чате мэрии города, обращения также поступают на редакционный WhatsApp 8−962−501−75−62. Пожалуй, сами горожане были бы рады подарку в виде налаженной работы общественного транспорта. По факту им пока придется довольствоваться малым — перед праздником автобусы, троллейбусы и трамваи украсят новогодней атрибутикой. Впрочем, творчество вряд ли скрасит досаду пассажиров, которым подолгу приходиться ждать автобусов на остановках.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по итогам конкурса по новогоднему оформлению автобусов выберут победителей в номинациях: «Лучшее новогоднее оформление автобуса большой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление автобуса малой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление троллейбуса» и «Лучшее новогоднее оформление трамвая».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Хабаровском крае более 7000 человек в 2023 году стали эковолонтерами
Количество социальных предпринимателей растет в Хабаровском крае
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта