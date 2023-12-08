06:20 (мск), источник: Известия
Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы
Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения. Это следует из материалов отчета Россельхознадзора, с которыми ознакомились «Известия». Такие результаты служба получила с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год. «Известия» ознакомились с документами.