8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Амур» проиграл во Владивостоке
Счёт в серии розыгрыша Кубка Икры 3:2 в пользу приморцев.
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Во Владивостоке состоялась повторная встреча между местным хоккейным клубом «Адмирал» и хабаровским «Амуром», она же была пятой в розыгрыше Кубка Икры, учрежденного специально для дальневосточного дерби. Снова никто не ждал результативной игры в плане количества забитых голов, и матч закончился с минимальным отрывом в пользу «моряков», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первые два периода обошлись без голов, поэтому любители статистики могли только наблюдать за тем, кто по каким параметрам переиграл на поле. В первом игровом отрезке владивостокцы втрое перебросали хабаровчан, а по штрафному времени был паритет. Во втором периоде «Амур» подтянул свою статистику и уже в полтора раза перебросал «моряков». Но, как бы там ни было, ни одни ворота распечатаны не были.
Заключительный период преподнес несколько интриг. На третьей минуте сразу два «моряка» отправились на скамейку штрафников, и Амур получил возможность поиграть в формате «5 на 3». Но возможность осталась только возможностью — гола болельщики так и не увидели.
Зато увидели в равных составах: на восьмой минуте Кирилл Панюков забросил шайбу в ворота «Адмирала». Но тренерский штаб владивостокцев запросил видеопросмотр — имелись вопросы по спорному взятию ворот и блокировке вратаря. В итоге гол был отменен. А через несколько минут на скамейку оштрафованных отправился и сам Кирилл Панюков за удар соперника клюшкой. Это удаление и решило исход матча — «Адмирал» забил единственный, но победный гол в ворота «Амура».
— Есть очень большие вопросы к нашей пятерке, которая играла в большинстве. При игре «5 на 3» надо решать это на раз-два. Вообще непозволительная роскошь растрачивать такие моменты, только за счет этого можно было выиграть сегодняшнюю встречу, — прокомментировал после матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Последний матч на розыгрыш Кубка Икры команды проведут также во Владивостоке, встреча состоится 20 декабря. Пока счет дальневосточного дерби 3:2 в пользу владивостокской команды.