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04:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильные морозы ожидаются в Иркутской области 8 декабря

Погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет аномально холодной.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Сильные морозы пришли в Приангарье как раз перед выходными днями. По прогнозу, они задержатся у нас до 12 декабря. В этот раз холода наступили не только на севере региона, но и проникли в областную столицу. Синоптики рассказали, что погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет значительно ниже климатической нормы.

Погода в Иркутске 8 декабря

— В области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. Температура −24…-29, местами до −34. В горах Восточного Саяна −17. На севере региона столбики термометров опустятся до −35, а в пониженных формах рельефа до −43 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −24…-26.

Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 35 м/с.

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