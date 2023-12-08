04:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Сильные морозы ожидаются в Иркутской области 8 декабря
Погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет аномально холодной.
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Сильные морозы пришли в Приангарье как раз перед выходными днями. По прогнозу, они задержатся у нас до 12 декабря. В этот раз холода наступили не только на севере региона, но и проникли в областную столицу. Синоптики рассказали, что погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет значительно ниже климатической нормы.
Погода в Иркутске 8 декабря
— В области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с. Температура −24…-29, местами до −34. В горах Восточного Саяна −17. На севере региона столбики термометров опустятся до −35, а в пониженных формах рельефа до −43 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 8 декабря 2023 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −24…-26.
Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 35 м/с.