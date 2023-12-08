03:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Половина дальневосточников готовы инвестировать в Китай
Второе и третье места заняли ОАЭ и Индия (по 10%).
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Каждый второй житель ДФО готов купить ценные бумаги китайских компаний. Из других дружественных стран для инвестиций дальневосточники выделяют ОАЭ и Индию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В то же время более 70% из них ждут рост российского фондового рынка в следующем году: это больше, чем в целом по стране. Таковы результаты опроса, проведенного брокером ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму «Россия зовет!».
Дальневосточники уверены в росте экономики «восточного соседа»
По данным исследования, наиболее интересными для вложений (можно было давать более одного варианта ответа) дальневосточники считают Китай (48%). Второе и третье места заняли ОАЭ и Индия (по 10%). При этом 18% опрошенных дальневосточников заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.
Дальневосточники предпочитают юани
Наиболее привлекательной валютой (кроме доллара и евро) для жителей ДФО остается юань. Его выбрали 52% опрошенных, а по России в целом — 38%. Доли других валют не превышают 1−3%. При этом 45% респондентов на Дальнем Востоке хранят деньги только в рублях, тогда как в целом по стране таких — 55%.
Дальневосточники больше других верят в российский фондовый рынок, инфрастуктурные проекты и и не верят в «умное земледелие».
Согласно результатам опроса, 48% россиян считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. В ДФО таких оптимистов — 70%. Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 45% дальневосточников..
Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 28% дальневосточников вложили бы средства в производство «лекарства от старости», в компьютер на основе ДНК — 23%, в создание «вечного двигателя» — 17%, в развитие виртуальной реальности — 15%. В «умное земледелие» (цифровые разработки для агропрома) гипотетически готовы инвестировать только 14% жителей Дальнего Востока: почти вдвое меньше, чем в целом по стране.
Дальневосточники имеют низкий аппетит к риску
15% жителей ДФО готовы инвестировать при доходности 15−25% годовых при среднем уровне риска На доходность выше 25% при высоком и очень высоком риске готовы только 4% дальневосточников (по России — 7%).
Дальневосточники следят за новыми технологиями в сфере финансов
Лучше всего они знают про цифровой рубль, о нем слышали 58% респондентов в ДФО. Треть знают о голосовых помощниках и чат-ботах. О цифровых финансовых активах обладают информацией 14%, об инвестиционных роботах-советниках — 13%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий четверть опрошенных, что ниже среднего показателя по стране (30%).
Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 27 −30 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.