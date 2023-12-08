03:09 (мск), источник: Primgazeta.ru
Сколько потратят приморцы на техосмотр в будущем году?
Установлены предельные размеры стоимости ТО на 2024 год.
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Постановлением правительства Приморского края от № 820-пп установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра на 2024 год.
Так, предельная стоимость технического осмотра автомобилей категории М1 (легковые автомобили, включая автобусы на 8 мест) составит 1078,39 ₽ (в 2023 г. — 1022,47 ₽).
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края 23 № 820-пп (с приложением расценок) можно в «Приморской газете» № 94 (2134) на странице 43.
Стоимость техосмотра транспорта категории М2 (салон на более, чем 8 мест) составит 1941,10 ₽ (ранее — 1840,43 ₽), для категории М3 (масса свыше 5 т) — 2336,51 ₽ (в 2023 году — 2215,34 ₽).
Стоимость техосмотра транспорта категории N — от 1150,28 до 2444,35 ₽, в зависимости от подкатегории.
Стоимость техосмотра мототранспорта — 359 рублей 46 копеек.