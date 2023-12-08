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03:26 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 8 декабря ожидается мороз до −30 градусов

8 декабря в городе ожидается мороз.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Freepik

Красноярцев предупредили, что 8 декабря ожидается переменная облачность, днем будет идти слабый снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха в Красноярске значительно понизится. Так, днем она достигнет −26 градусов, а также −30 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.

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