03:26 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 8 декабря ожидается мороз до −30 градусов
8 декабря в городе ожидается мороз.
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Красноярцев предупредили, что 8 декабря ожидается переменная облачность, днем будет идти слабый снег, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха в Красноярске значительно понизится. Так, днем она достигнет −26 градусов, а также −30 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.