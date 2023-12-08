03:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Снежный циклон закрыл аэропорты Хабаровского края
В воздушных гаванях чистят взлётные полосы
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В результате выпадения сильных осадков некоторые аэропорты Хабаровского края закрыты на расчистку взлетно-посадочной полосы, а ряд рейсов перенесен на другие дни. Так, воздушная гавань Охотска не принимает самолеты до 17:00 8 декабря, а аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 14:00 того же дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Рейсы 401 и 402 за 7 декабря по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и в обратном направлении переносятся на 9 декабря. Вылет из краевого центра — в 09.20. Причина — неблагоприятные метеоусловия Охотска: снег, порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость 800 метров, — отметили в пресс-службе авиакомпании «ХабАвиа».
Также по метеоусловиям пункта назначения перенесены рейсы из Хабаровска в Аян. Предварительная дата вылета — 11 декабря в 9:10.
Рейс в Чумикан, который должен был состояться 7 декабря, вылетает сегодня в 10:35.