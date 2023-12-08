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Спецоперация на Украине
03:41 (мск), источник: АиФ Владивосток

В аэропорту Владивостока задержали более 30 мигрантов

Двое мужчин будут выдворены из страны.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В аэропорту города Артема была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами, которые занимаются перевозкой пассажиров в автомобилях с рекламой такси-агрегаторов. В результате этой операции был составлен 31 административный протокола в отношении мигрантов.

Также стоит отметить, что десять граждан, которые получили гражданство России, но не были включены в воинский учет, получили повестки от сотрудников военкомата. Это необходимо для того, чтобы они явились и зарегистрировались военкомате.


В результате проведенной операции, два автомобиля правонарушителей были помещены на стоянку временного задержания транспортных средств. Это мера, которая применяется для предотвращения дальнейших нарушений.

Также было принято решение суда о помещении 15 нелегальных мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан. Двое мигрантов будут выдворены из страны, а двое других будут наказаны штрафными санкциями.

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