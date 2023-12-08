03:41 (мск), источник: АиФ Владивосток
В аэропорту Владивостока задержали более 30 мигрантов
Двое мужчин будут выдворены из страны.
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В аэропорту города Артема была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами, которые занимаются перевозкой пассажиров в автомобилях с рекламой такси-агрегаторов. В результате этой операции был составлен 31 административный протокола в отношении мигрантов.
В результате проведенной операции, два автомобиля правонарушителей были помещены на стоянку временного задержания транспортных средств. Это мера, которая применяется для предотвращения дальнейших нарушений.
Также было принято решение суда о помещении 15 нелегальных мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан. Двое мигрантов будут выдворены из страны, а двое других будут наказаны штрафными санкциями.