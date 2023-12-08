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03:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дорогу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре открыли для автобусов

В Хабаровском крае сохраняются ограничения на трёх трассах.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

С 9 утра 8 декабря снято ограничение на движение пассажирских автобусов на федеральной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В регионе сохраняется ограничение на движение на трёх автодорогах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— По-прежнему действует запрет на движение пассажирских транспортных средств категории «М2» и «М3» на участке А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» км 214−533, — отметили в пресс-службе краевого ГИБДД. Также ограничено движение автобусов категории «М2» и «М3» и грузового транспорта на участке региональной трассы «подъезд к Монгохто» в Ванинском районе и на трассе Советская Гавань — Ванино.

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