03:48 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору аниматоров
Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
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Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.
Красноярцам рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе аниматоров. Чтобы не испортить праздник ребенку и настроение себе и гостям, то следует определиться с количеством сказочных персонажей, а также с их внешним видом. Важно выбрать такого героя, чтобы ребенок не испугался.
Во время выбора узнайте, есть ли у аниматоров опыт работы с определенной возрастной группой. Также заранее посмотрите отзывы и видео с праздников, где работали аниматоры определенной компании. Обратите внимание и на цену.
Не забудьте заключить договор с компанией в письменном виде, в двух экземплярах. В нем должны быть прописаны дата и время, место действия, количество персонажей и другие ключевые моменты. Этот документ поможет защитить свои права.