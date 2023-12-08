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03:48 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору аниматоров

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.

Источник: Freepik

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора по Красноярску.

Красноярцам рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе аниматоров. Чтобы не испортить праздник ребенку и настроение себе и гостям, то следует определиться с количеством сказочных персонажей, а также с их внешним видом. Важно выбрать такого героя, чтобы ребенок не испугался.

Во время выбора узнайте, есть ли у аниматоров опыт работы с определенной возрастной группой. Также заранее посмотрите отзывы и видео с праздников, где работали аниматоры определенной компании. Обратите внимание и на цену.

Не забудьте заключить договор с компанией в письменном виде, в двух экземплярах. В нем должны быть прописаны дата и время, место действия, количество персонажей и другие ключевые моменты. Этот документ поможет защитить свои права.

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