04:26 (мск), источник: АиФ Иркутск
Ангарчанин стал исполняющим обязанности главного тренера команды из КХЛ
Сергей Кривокрасов получил этот пост после роспуска тренерского штаба клуба.
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Ангарчанин, серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в составе соборной России по хоккею Сергей Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера хоккейной команды «Сибирь» из Новосибирска, которая выступает в Континентальной хоккейной лиге.
Сергей Кривокрасов работает в системе «Сибири» второй сезон, ранее он занимал пост ассистента главного тренера, специализируясь на работе с большинством. Пост исполняющего обязанности главного тренера он получил после роспуска тренерского штаба во главе с Дэвидом Немировски. Такое решение руководство клуба приняло из-за неудовлетворительных результатов команды.
В качестве и.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов успел провести один матч. 7 декабря команда на домашнем льду обыграла «Барыс» из Астаны с разгромным счетом — 5:1.