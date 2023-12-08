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8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Полиция устроила облаву на таксистов-иностранцев в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ФедералПресс. Полиция проверили таксистов-иностранцев в аэропорту Владивостока. Более 20 человек по итогам рейда привлечены к ответственности.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по результатам прошедшей проверки в отношении мигрантов был составлен 31 административный протокол, 24 человека привлечены к ответственности.

Также были выявлены граждане, которые получили российское гражданство, но на воинский учет не встали. Сотрудники военкомата вручили им повестки для явки. Два автомобиля правонарушителей были помещены на стоянку временного задержания.

По решению суда 15 нелегалов находятся в настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан. Двое мигрантов будут выдворены за территорию России, и еще двух ждут штрафы.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что мигранты стали отказываться от работы на Дальнем Востоке, несмотря на рост заработной платы.

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