8 декабря, источник: Комсомольская правда
Рост заболеваемости коклюшем фиксируют в Новосибирской области
Чаще всего инфекцию выявляют у детей.
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В Новосибирской области все больше людей заболевают коклюшем. Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся судорожным приступообразным кашлем.
— Большинство заболевших — дети. Болеют непривитые и не прошедшие полный курс вакцинации. Наибольший вес приходится на детей до года, а также школьников, у которых уже угас иммунитет, — сообщили КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.
Специалисты отметили, что подъем заболеваемости коклюшем наблюдается каждые 4−6 лет. Это связано с накоплением в обществе людей, не иммунных к инфекции.