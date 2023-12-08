8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае началась спецоперация «Ёлочка»
Лесники и полицейские ловят охотников за новогодними деревьями.
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В Хабаровском крае стартовала операция по профилактике самовольных вырубок хвойных деревьев, прежде всего, ёлок. Операция получила соответствующее название — «Ёлочка», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ловить охотников за новогодними деревьями будет мобильные группы, сформированные из сотрудников лесной охраны, полиции и краевого министерства лесного хозяйства.
— Инспекторы проверяют места, где растут хвойные деревья. Незаконных рубщиков ждут внушительные штрафы. Штрафы за самовольную рубку деревьев начинаются от 5 тысяч рублей. Сумма для юридических лиц и должностных лиц — в десятки раз больше, — предупредили в краевом правительстве. Отмечается, что при ущербе более 5 тысяч рублей лесорубам грозит уголовная ответственность.