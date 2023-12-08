В Челябинске 8 декабря для всех школьников отменили занятия

— Уважаемые челябинцы! Сегодня, 8 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по 11-й классы первой и второй смен, — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы-112 Челябинска.
Накануне в 6 часов утра в городе было −27 градусов, однако на фоне ветра и высокой влажности температура ощущалась как −36. Сегодня уличные термометры зафиксировали −32, и температура продолжает понижаться.
А так выглядит температурная шкала отмены занятий в школах Челябинска, с учётом которой в городе принимают решение — оставаться ученикам дома или отправляться на уроки.
Напомним, первый раз в этом учебном году уроки в школах города из-за морозов отменили в четверг, 7 декабря, — внезапный выходной случился у учеников всех классов всех школ.
По данным регионального Гидрометцентра, 40-градусные морозы продолжат свирепствовать ещё несколько дней.