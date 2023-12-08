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8 декабря, источник: Pchela.News

В Челябинске 8 декабря для всех школьников отменили занятия

Внеплановые каникулы у школьников Челябинска, подаренные суровыми морозами, продолжаются: в пятницу, 8 декабря, в региональном центре второй день подряд отменили уроки для учеников с первого по 11-й классы. Такое решение принял комитет по делам образования города.

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Источник: Pchela.News

— Уважаемые челябинцы! Сегодня, 8 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по 11-й классы первой и второй смен, — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы-112 Челябинска.

Накануне в 6 часов утра в городе было −27 градусов, однако на фоне ветра и высокой влажности температура ощущалась как −36. Сегодня уличные термометры зафиксировали −32, и температура продолжает понижаться.

А так выглядит температурная шкала отмены занятий в школах Челябинска, с учётом которой в городе принимают решение — оставаться ученикам дома или отправляться на уроки.

Напомним, первый раз в этом учебном году уроки в школах города из-за морозов отменили в четверг, 7 декабря, — внезапный выходной случился у учеников всех классов всех школ.

По данным регионального Гидрометцентра, 40-градусные морозы продолжат свирепствовать ещё несколько дней.

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