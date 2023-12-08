04:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Ещё один каток: в районе Снеговой во Владивостоке образовался порыв
Вода заливает значительную часть дороги.
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Во Владивостоке в районе улицы Снеговой произошёл порыв на сетях КГУП «Приморский водоканал», сообщает ИА PrimaMedia.
Авария случилась ещё в четверг, 7 декабря. Прямо перед поворотом на Карьерную канализационная труба дала течь. Автомобилисты старались аккуратно объезжать залитый участок дороги, а очевидцы вопрошали, почему водное препятствие не спешат устранят.
В «Примводоканале» заявили, что специалисты приступили к устранению порыва.
По состоянию на утро пятницы, 8 декабря, течь так и не устранили. Автомобилисты жалуются, что вода продолжает активно поступать на проезжую часть. Ближе к ночи на дороге рискует образоваться полноценный каток. Корр. ИА PrimaMedia уже обратился в профильное ведомство за комментариями.
«Сегодня отключили сеть, специалисты еще устраняют», — сообщили в «Примводоканале».