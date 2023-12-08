8 декабря, источник: МК.RU Красноярск
На выходных в Красноярске похолодает до −35 градусов днем
Об этом рассказали синоптики Apple Weather.
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Об этом рассказали синоптики Apple Weather.
Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на предстоящих выходных.
Так, 8 декабря температура воздуха днем составит −22 градуса, будет облачно, без осадков, ожидается слабый ветер. Ночью температура упадет до −34 градусов.
В воскресенье ожидается −29 градусов днем, будет переменная облачность, без осадков, ветер будет слабый. Ночью похолодает до −35 градусов.