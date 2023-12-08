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8 декабря, источник: МК.RU Красноярск

На выходных в Красноярске похолодает до −35 градусов днем

Об этом рассказали синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: МК.RU Красноярск

Об этом рассказали синоптики Apple Weather.

Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на предстоящих выходных.

Так, 8 декабря температура воздуха днем составит −22 градуса, будет облачно, без осадков, ожидается слабый ветер. Ночью температура упадет до −34 градусов.

В воскресенье ожидается −29 градусов днем, будет переменная облачность, без осадков, ветер будет слабый. Ночью похолодает до −35 градусов.

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