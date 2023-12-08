8 декабря, источник: dostup1.ru
Пятница, 8 декабря, станет самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе
Предварительно, аномально холодная погода задержится в регионе до 11 декабря.
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Пятница, 8 декабря, станет самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, днем будет минус 25−30, на юге — 20−25, малооблачно, без осадков, местами изморозь, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Челябинске сегодня ожидается минус 27−29 градусов. В 6.30 утра в центре города минус 34, влажность воздуха 76%, ветер северный 2 м/с, атмосферное давление очень высокое — 761 мм ртутного столба при норме 744 мм.
Синоптики: Температура воздуха на Южном Урале ниже климатической нормы на 16 градусов.
На сайте регионального ЦГМС сообщается, что аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более удержится до 11 декабря.
На этом фоне до 19 часов пятницы в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Аше действует предупреждение о НМУ первой степени — на уровне жизнедеятельности человека накапливаются промышленные и автомобильные выбросы.