В красноярских детсадах пройдут семейные праздники

На семейные праздники приглашаются не только родители дошколят, но и бабушки и дедушки, братья и сёстры. Они смогут послушать мини-лекции о семейных ценностях, создать необычные цветы и географическую карту своей семьи.
«Такие праздники объединяют общей идеей, делают нас крепче и дружнее. Родители видят, чем живут другие семьи, какие есть традиции, а воспитатели понимают, в каких условиях воспитываются дети. Так выстраивается диалог долгосрочных отношений между родителями и садом», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Стартует мероприятие с флешмоба. В 10 утра малыши вместе со своими родными будут создавать цветы, символизирующие ценности крепкой семьи. Также дошколята смогут создать географическую карту своей семьи, сообщает мэрия.
«После того, как карты будут оформлены, ребята вместе с родителями презентуют их в своих группах. Это позволит и воспитателям, и родителям, и детям по-новому посмотреть друг на друга, узнать много интересного и стать чуточку ближе», — рассказывает Ирина Субочева, организатор акции.