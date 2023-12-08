8 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии сохранятся 30-градусные морозы
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
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Сегодня, 8 декабря, в Башкирии не ожидается осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем −25,-30°, по югу −17,-22°.
Завтра, 9 декабря, осадков в регионе не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −31,-36°, по югу −23,-28°, днем −25,-30°, по югу −17,-22°.