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8 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сохранятся 30-градусные морозы

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 8 декабря, в Башкирии не ожидается осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем −25,-30°, по югу −17,-22°.

Завтра, 9 декабря, осадков в регионе не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −31,-36°, по югу −23,-28°, днем −25,-30°, по югу −17,-22°.

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