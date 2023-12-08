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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Сомнительный йогурт привезли в Хабаровск из ЕАО

Он не соответствовал требованиям безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае проверили йогурт, который привезли из Еврейской автономной области. Молочный продукт лабораторные исследования не прошел.

— В частности, образец йогурта был проверен на наличие в нем токсичных элементов и вредных микроорганизмов, а также на массовую долю влаги, белки и жира, — рассказали специалисты Россельхознадзора.

Большую часть испытаний йогурт прошел, но по массовой доле сухих обезжиренных веществ молока показал плохие результаты. Сотрудники лаборатории говорят, что их должно быть минимум 9,5%. В проверяемом йогурте показатель был равен 7,7%.

Молочный остаток — важный критерий в йогурте. Он помогает обнаружить подделку. Если показатель низкий, то это говорит о том, что молоко разбавляли водой. Йогурт становится менее плотным, уменьшается количества белка и полезных веществ.

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