8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Приморье расширят маршруты электропоездов до Хасанского и Чугуевского районов
Железнодорожное сообщение во Владивостоке свяжет пригород и мыс Чуркин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во Владивостоке планируют расширить железнодорожное сообщение и распространить его на все районы города, где есть соответствующие линии. Новы электрички также хотят запустить и в другие города Приморья. Развитие экологичного транспорта губернатор края Олег Кожемяко обсудил с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По словам Олега Кожемяко, необходимо уделить внимание туристическим направлениям. Именно поэтому в летний сезон планируется организовать электропоезда в Хасанский и Чугуевский округа, Арсеньев:
«С учетом динамичного развития Большого Камня рассмотреть возможность этого направления».
Что касается Владивостока, то по мнению главы края, из-за большого потока машин и пробок жители проявляют большой интерес к поездкам на электричке. С руководством ОАО «РЖД» власти Приморья обсудили расширение сети до Луговой, Снеговой Пади, Улисса, Тихой и Эгершельда, а также о том, чтобы в рабочие дни утром запустить маршрут с пригорода до Чуркина:
«Привязать маршруты к расписанию самолетов, их вылетам и прилетам. Все это большая работа, которая связана с парковочными местами, изменением расписания автобусов».
Губернатор отметил, что основную работу необходимо выполнить в течение ближайших пяти лет.