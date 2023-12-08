8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Пассажиры из Питера не могут улететь в Новокузнецк вторые сутки
Люди застряли в новосибирском аэропорту.
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Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Новокузнецк застряли в новосибирском аэропорту и не могут вылететь уже вторые сутки, сообщает Mash.
Самолёт вылетел из Питера 6 декабря и сел в Новосибирске из-за снегопада. Людей уже размещали в гостинице и ночью должны были отправить на рейс. Однако самолёт начал набирать скорость с пассажирами внутри, затормозил, и из-за технических причин людям объявили, что нужно подождать ещё.
Сотрудники же новокузнецкого аэропорта накануне оповестили, что аэровокзал работает в штатном режиме и готов встречать задержанные из-за погоды самолёты. На что люди стали возмущаться, что по-прежнему не могут вылететь в Санкт-Петербург.
Один из пассажиров рейса из культурной столицы рассказал, что добирался до Новокузнецка больше суток — рейс из Новосибирска переносили несколько раз. После многочасовых ожиданий мужчина решил доехать до дома на поезде.
«Я, конечно, всё понимаю. Погода — она такая. Но мы летаем раз в пятилетку. И вот так вот “повезло”. За билеты никакой компенсации. Как сказал товарищ в информационном бюро:» Ну вы же долетели до куда-то«. Весело», — пишет новокузнечанин.