Фейки, будоражащие иркутян, продолжают появляться в соцсетях. Полиция разоблачила очередной

Напомним, 6 декабря в городских пабликах в соцсетях появилась информация о том, что на полу в одном из торговых центров иркутского микрорайона Ново-Ленино «лежит человек» и что этого «студента зарезали». В комментариях «очевидцы» писали, что парня травмировали подростки.
В ходе проведенной стражами порядка проверки было установлено, что «в указанном торговом центре находился пьяный студент одного из техникумов, у которого была порезана рука». Полицейские уверены, что юноша, не рассчитавший свои силы при приеме горячительных напитков, «повредил конечность и, оказавшись в ТЦ, потерял сознание».
К слову, в последние дни от правоохранительных органов поступает информация о том, что в общественных местах города Иркутска массово собираются подростки, некоторые из них совершают хулиганские поступки и провоцируют драки. Подтверждение этому иркутяне, по вечерам выходящие из дома, могут видеть своими глазами.
Педагоги считают, что «многие ребята идут туда ради любопытства, до конца не осознавая, что могут оказаться в очень трудной ситуации, оказавшись вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления». И настоятельно рекомендуют родителям разговаривать со своими детьми, чтобы уберечь их от поступков, которые, по воле неизвестного пока «режиссера» могут стать роковыми.
К слову, к этому же призвал и губернатор Приангарья, обратившийся к взрослым иркутянам.