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8 декабря, источник: АиФ Кузбасc

123 кузбассовца получили награды за волонтёрство и добровольчество

В следующем году кузбасские волонтёры помогут провести «Игры будущего» в Казани.

123 волонтёра из Кемеровской области накануне наградили в рамках Международного дня добровольчества, как сообщает правительство Кузбасса. Среди отмеченных — школьники, студенты, представители общественных объединений и «серебряных» волонтёров.

«Добровольчество объединило около 230 тысяч кузбассовцев самых разных профессий, возрастов и национальностей, которые хотят помогать другим и вести активную общественную деятельность, улучшать наш регион. Сегодня наши волонтеры не только участники всех масштабных региональных мероприятий, они — активные помощники семьям мобилизованных и добровольцев», — отметил Сергей Цивилев.

В каждом муниципалитете есть волонтёрские экологические отряды, которые просвещают других и убирают территории своих городов и посёлков. В регионе больше 450 волонтёров-экологов. А в следующем году кузбасские добровольцы помогут провести международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в Казани.

Научно доказано, что люди становятся более счастливыми, если делают добрые дела. Ко Всемирному дню доброты мы делились историями кузбассовцев-волонтёров, которые выбрали быть счастливыми.

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