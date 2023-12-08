8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Кемеровчане массово жалуются на задержки общественного транспорта
Накануне город сковали 11-балльные пробки по системе 10 баллов.
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Накануне кемеровчане встали в 11-балльных пробках по 10-балльной системе — такую цифру показывало приложение 2Гис. Люди массово не могли уехать домой на общественном транспорте. За минувшие сутки выпала декадная норма снега, однако подобное происходит не первый год.
Так, утром в местных пабликах появилось сообщение: «Это просто кошмар! Мороз −30, люди ждут 8-й автобус уже полчаса! В итоге приехал автобус полностью битком, не зайти даже на ступеньки! Почему нельзя сделать больше автобусов под номером 8?».
Жители Кедровки возмущались, что чиновники не считают их за людей, потому что автобус до жилого района ходит раз в 40−60 минут и на вокзале он уже полон людьми: «В −25,-30 мы не может добраться домой! На вокзале висит одно расписание, автобусы ездят по другому. Люди, обмороженные с работы, не могут залезть в транспорт, весь город стоит, дороги не чищены. Зато у нас “Кузбасс-Арена” стоит, площади строятся. Обычные люди, которые пашут с 5 утра, им не нужна ни Арена, ни площадь Московская, они мечтают домой приехать хотя бы за 1,5−2 ч и хотя бы стоя».
Жалобы от жителей пестрят на самые разные маршруты: с Лесной Поляны, автобус № 182э, № 82, № 194, № 279э и другие.