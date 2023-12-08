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8 декабря, источник: АиФ Пермь

Из Перми запустили прямой авиарейс в Ярославскую область

Минтранс Прикамья сообщил, что из Перми запустили прямой субсидированный авиарейс в Ярославскую область.

Вылеты — два раза в неделю. Отправиться в Ярославскую область пермяки могут в среду или субботу. Путь займёт 1 час и 45 минут.

«Перевозка осуществляется на самолётах Bombardier вместимостью пятьдесят человек. Полетная программа продлится до конца 2023 года», — говорят в минтрансе.

Напомним, ранее стало известно, что 17 внутренних и международных авиарейсов будут просубсидированы в 2024 году.

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