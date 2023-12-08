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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Мэр Хабаровска приказал ужесточить меры против бездействия управляющих компаний

Жильцы могут контролировать работу управляек.

Источник: Комсомольская правда

Ноябрьские снегопады в Хабаровске принесли увеличение потока жалоб от местных жителей на работу управляек. По данным министерства ЖКХ РФ в городе действует 164 управляющих компании и 353 товарищества собственников жилья. Всего 593 организации. Общее количество домов составляет 3991.

После снегопада многие дворы остались покрытыми снегом и льдом. Несколько управляющих организаций не выполнили свои обязанности. Мэр Хабаровска дал указание городскому управлению ЖКХ ужесточить контроль за состоянием жилых помещений и территорий вокруг домов, а также принять более строгие меры в случае нарушений.

— У нас есть успешные случаи, когда обслуживающие организации заключают допконтракты, находят дополнительных работников и технику даже через объявления. Результат не заставляет себя ждать — двор становится чистым за один день. Однако эта практика не распространена. Важно, чтобы подобные меры стали обыденностью для всех, — сказал мэр города Сергей Кравчук.

Если управляющая компания не выполняет свои обязанности, можно подать жалобу в различные органы: государственные власти, Роспотребнадзор, Госжилнадзор, Федеральную антимонопольную службу или комитет по ценам и тарифам. Жильцам также следует контролировать деятельность управляющей компании, поскольку они являются ее клиентами и оплачивают предоставляемые услуги.

Городские службы проводят проверки по сообщениям о нарушении правил содержания, ремонта помещений и территорий. Время рассмотрения жалоб может достигать 30 дней.

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