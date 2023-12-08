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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

Густой туман ограничил работу нескольких аэропортов Узбекистана

Плохая видимость, вызванная густым туманом, ограничила прием и выпуск рейсов в аэропортах Ферганы и Намангана. Аэропорт Самарканда, работа которого также был временно ограничена, уже начал принимать рейсы.

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Источник: Uzbekistan Airports

По данным Uzbekistan Airports, самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом SBI-6323 по маршруту Иркутск — Фергана, из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения (туман, видимость 50м) в 23:27 по местному времени совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту «Наманган». По решению авиакомпании, 177 пассажиров были доставлены в Фергану наземным транспортом.

Экипаж самолета авиакомпании Panorama Airways, следовавшего рейсом UZP-5382 по маршруту Медина — Наманган, из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Наманган» (туман) принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент.

В 02:33 по местному времени воздушное судно с 170 пассажирами на борту совершило посадку в аэропорту «Ташкент».

С 00:10 густой туман окутал и аэропорт Намангана — видимость 600 м. Введены временные ограничения на прием воздушных судов. В международном аэропорту Самарканда также густой туман — видимость 50 м. Аэропорт ограничил прием воздушных судов. В 02:54 компания сообщила о снятии ограничений.

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