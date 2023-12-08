8 декабря, источник: MOS.Ru
Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве
Разработан единый современный и узнаваемый стиль схемы и указателей московского метро.
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Развитие метрополитена — мегапроект, в котором важно все: новые станции, поезда, сервисы, а также навигация, помогающая пассажирам быстро и легко ориентироваться в подземке. О новой системе навигации московского метро рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
«Разработкой новой навигации мы начали заниматься 10 лет назад, и сегодня это уже не просто отдельные указатели метро, а полноценная экосистема, охватывающая все виды городского транспорта, включая самый новый — речной», — отметил мэр Москвы.
Первым и самым смелым экспериментом в этой сфере стала напольная навигация в метро, появившаяся еще в 2014 году. Новые указатели подсказывали направление пересадки на другие линии метро. Напольная навигация быстро прижилась и очень выручает пассажиров. Особенно напольные стикеры удобны в час пик.
Как и прежде, основой системы навигации является схема метро. За последние годы сеть метро выросла в 1,5 раза, ежегодно открывается множество новых станций, кроме того, появилось четыре Московских центральных диаметра. Для отражения всех изменений на схеме метрополитена необходимо ее постоянно менять. Для этого разработан современный и узнаваемый стиль. При обозначении всех станций отказались от кружков — их заменили черточками, а кругами теперь обозначают только пересадочные узлы.
Цвета для обозначения новых линий выбирают сами москвичи во время голосований в проекте «Активный гражданин». Например, горожане высказались за изумрудный цвет для обозначения Троицкой линии метро, графитовый — Рублево-Архангельской и рубиновый — Бирюлевской.
У каждой ветки теперь помимо названия и цвета есть также номер. На указателях линии обозначаются цветным кружком с цифрой, поэтому ориентироваться стало еще удобнее.
Впервые крупные ярко освещенные схемы начали размещать не только на улице у входов, но и прямо на платформах всех станций метро. При этом в поездах традиционные печатные схемы теперь все чаще дополняют сенсорные — с возможностью выбора маршрута поездки.
На медиаэкранах начали транслировать номера маршрутов наземного транспорта, которые останавливаются у следующей станции метро.
Благодаря цифровизации также улучшилась линейная навигация. Традиционно информационные табло размещаются над дверями вагонов. В новых поездах «Москва-2020» на них можно заранее посмотреть схему станции, увидеть, в какой стороне располагается нужный выход или пересадка на другую станцию.
Обновили и традиционные световые указатели метро. Прежде, чтобы изменить информацию, специалистам приходилось вручную делать аппликацию из самоклеящихся букв. Размеры шрифтов на одном указателе при этом могли отличаться. В новой конструкции вместо люминесцентных ламп используются светодиоды, так как они более яркие, но экономичные, а менять элементы навигации теперь можно по отдельности. Они устроены примерно так же, как и новогодние гирлянды, — все светодиоды в единой ленте.
Помимо этого, на указателях адаптировали шрифт, сделав его более удобным для чтения, и дали ему название — Moscow Sans. Новый шрифт может использоваться только в столичном транспорте.
Кроме названий линий и станций, на указателях стали использовать пиктограммы — привычные и интуитивно понятные обозначения объектов и сервисов городской инфраструктуры (аэропортов и вокзалов, школ, больниц, театров, музеев и спортивных объектов).
Навигация, которая подсказывает направление движения поезда на путевых стенах, стала лаконичнее. Благодаря этому пассажиры быстрее узнают им нужный путь.
В целом указателей стало больше, и располагают их так, чтобы они были легко заметны из любой точки платформы. Например, появились вертикальные платформенные списки станций, помогающие быстрее определить нужный путь, особенно при сходе с эскалатора, когда нужно быстро решить, направо или налево необходимо повернуть.
В конце поездки уже на станции не всегда просто найти нужный выход из метро. Раньше пассажиры могли сориентироваться только по названиям улиц. Сейчас каждый выход получил порядковый номер, его можно узнать в приложении «Метро Москвы» или в навигаторе.
На 12 крупных пересадочных узлах внедрили сквозную нумерацию, информирующую пассажиров о номерах выходов из метро на соседних станциях.
В метро и на Московском центральном кольце (МЦК) появились настенные указатели с картами местности рядом со станциями. На них можно увидеть информацию о названиях прилегающих улиц, парков и скверов, а также социальных объектов.
Наконец, для маломобильных пассажиров разработана карта доступности, сейчас она есть на 165 станциях метро и МЦК. С помощью карты можно понять, оборудована ли станция эскалаторами, лифтами, лестницами с пандусами, и найти наиболее удобный выход или переход для пересадки на другую ветку, а также путь к остановкам наземного городского транспорта.
Новшества в системе навигации коснулись и временных указателей, информирующих о ремонтных работах или изменении порядка работы метро. До 2014 года единого формата таких объявлений не существовало. Они могли быть напечатаны на обычной офисной бумаге или даже написаны от руки. Теперь даже такие объявления выполняются в едином стиле. Основное отличие — появление карт, где пассажиры могут увидеть изменения и построить удобный маршрут.
«Экосистема навигации московского транспорта продолжает развиваться — это очень важный сервис для создания комфорта и безопасности миллионов людей. В будущем планируется внедрять еще больше цифровых решений в области навигации, тем самым делая ее еще более эффективной, а замену элементов оперативной», — отметил Сергей Собянин.