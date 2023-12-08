8 декабря, источник: PrimaMedia.ru
«Мы несем миру свет»: Иудеи Владивостока отметили Хануку с файер-шоу
В синагоге зажгли первую свечу, древний иудейский праздник будут отмечать восемь дней (ФОТО).
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Еврейская община Владивостока начала отмечать Хануку (0+) торжественным зажжением первой свечи в синагоге «Бейт Сима» и ставшим уже традиционным файер-шоу. Первую ханукальную свечу на специальном светильнике — меноре — зажег хаззан синагоги Игорь Розенберг. Праздник света и огня продлится восемь дней — с 7 по 15 декабря, на протяжении которых члены общины и все евреи мира будут зажигать свечи, сообщает ИА PrimaMedia.
В этом году, в отличие от прошлого, когда празднование проходило в сквере «Дружбы», мероприятия прошли в синагоге. Открыл праздничный вечер председатель еврейской общины города Владивостока Сергей Деркач.
Празднование Хануки проводится уже более 2 тысяч лет. Истоки праздника восходят к истории борьбы с религиозным угнетением и ассимиляцией. Его установление связано с еврейским восстанием и победой еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха IV Эпифана, запретившего отправление иудейских обрядов и превратившего Иерусалимский храм в святилище бога Зевса.
"Много лет тому назад, в 167 году были события в Иерусалиме, на земле Израиля, которая в то время находилась под гнетом греко-сирийского войска. В тот период времени мир стал сильно меняться. Греки впервые ввели понятие науки. И они привнесли в цивилизацию понятия искусство, философия. Они могли все объяснить, они все изучали. В этом нет ничего плохого. Это много света, много знаний. Но был нюанс. Греки считали, что, в принципе, в иудаизме и евреях нет ничего плохого — они тоже занимаются мудростью, изучают Соломона. Но почему-то у евреев вся мудрость и их жизнь подчиняется неизвестному для них Богу. Все хорошо, но вы должны отречься от своего упования и от своего Бога.
Часто еврейский народ был угнетаемым, но в тот момент они внесли в храм — святое святых для Израиля — фигуру Зевса, принесли свинью и сделали жертву этому идолу. После этого указали написать на роге, что у евреев нет удела в боге Израиля. Одна семья не согласилась, и евреи восстали. И в этой войне они победили", — рассказал Сергей Деркач.
Зажжение менор в синагоге и доме каждого сегодня, по словам председателя общины, ознаменует божественное присутствие среди народа Израиля и сохранение идентичности, невзирая на столетия гонений: «Если мы зажжем свечи, значит, все хорошо».
Хаззан еврейской общины города Владивостока Игорь Розенберг, выступая, также говорил о значении праздника, традициях празднования, порядке зажигания свечей. Он коснулся и актуальной мировой повестки. Как известно, сейчас государство Израиль переживает непростые времена.
«Мы дожили до этих дней и можем сейчас зажечь свет — свет, который наш народ несет людям. Нравится это или не нравится — мы несем свет. Сейчас видите, что творится в мире. Еврейский народ, как всегда, выступил лакмусовой бумажкой. Кто на стороне света, кто на стороне тьмы — выбирает, может быть, свою судьбу», — отметил Игорь Розенберг.
От лица и по поручению главы Владивостока Константина Шестакова с Ханукой членов общины поздравил замглавы Владивостока Дмитрий Свитайло. Он отметил, что каждому человеку свойственно стремиться к простым, традиционным человеческим ценностям, таким, как «вера в Бога, добро, любовь, семья».
«Пусть горит свеча и несет свет всему человечеству, напоминая нам о ценностях и необходимости их соблюдения, сбережения для будущих поколений», — сказал вице-мэр.
Отметим, что впервые празднование прошло без раввина, поскольку Владивостокская синагога «Бейт Сима» уже несколько месяцев без религиозного учителя в связи с переездом Шамона Варакина в другой город. На начало января намечено собрание общины, раввином предполагается утвердить хаззана еврейской общины города Владивостока Игоря Розенберга.
Во дворе синагоги перед зажжением свечи состоялось файер-шоу, ставшее уже традиционной частью празднования Хануки во Владивостоке. После прозвучавших выступлений гости стали праздновать под сопровождение оркестровой музыки. Отдельную программу подготовили для детей.