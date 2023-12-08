Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: PrimaMedia.ru

«Мы несем миру свет»: Иудеи Владивостока отметили Хануку с файер-шоу

В синагоге зажгли первую свечу, древний иудейский праздник будут отмечать восемь дней (ФОТО).

Источник: PrimaMedia.ru

Еврейская община Владивостока начала отмечать Хануку (0+) торжественным зажжением первой свечи в синагоге «Бейт Сима» и ставшим уже традиционным файер-шоу. Первую ханукальную свечу на специальном светильнике — меноре — зажег хаззан синагоги Игорь Розенберг. Праздник света и огня продлится восемь дней — с 7 по 15 декабря, на протяжении которых члены общины и все евреи мира будут зажигать свечи, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году, в отличие от прошлого, когда празднование проходило в сквере «Дружбы», мероприятия прошли в синагоге. Открыл праздничный вечер председатель еврейской общины города Владивостока Сергей Деркач.

Празднование Хануки проводится уже более 2 тысяч лет. Истоки праздника восходят к истории борьбы с религиозным угнетением и ассимиляцией. Его установление связано с еврейским восстанием и победой еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха IV Эпифана, запретившего отправление иудейских обрядов и превратившего Иерусалимский храм в святилище бога Зевса.

"Много лет тому назад, в 167 году были события в Иерусалиме, на земле Израиля, которая в то время находилась под гнетом греко-сирийского войска. В тот период времени мир стал сильно меняться. Греки впервые ввели понятие науки. И они привнесли в цивилизацию понятия искусство, философия. Они могли все объяснить, они все изучали. В этом нет ничего плохого. Это много света, много знаний. Но был нюанс. Греки считали, что, в принципе, в иудаизме и евреях нет ничего плохого — они тоже занимаются мудростью, изучают Соломона. Но почему-то у евреев вся мудрость и их жизнь подчиняется неизвестному для них Богу. Все хорошо, но вы должны отречься от своего упования и от своего Бога.

Часто еврейский народ был угнетаемым, но в тот момент они внесли в храм — святое святых для Израиля — фигуру Зевса, принесли свинью и сделали жертву этому идолу. После этого указали написать на роге, что у евреев нет удела в боге Израиля. Одна семья не согласилась, и евреи восстали. И в этой войне они победили", — рассказал Сергей Деркач.

После изгнания греко-сирийского войска, оскверненный и частично разрушенный храм восстановили. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь в котором надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось мало. На изготовление и освящение нового требовалось восемь дней. Тогда произошло чудо — огонь в храме, несмотря на недостаточность масла, горел не один день, а восемь.

Зажжение менор в синагоге и доме каждого сегодня, по словам председателя общины, ознаменует божественное присутствие среди народа Израиля и сохранение идентичности, невзирая на столетия гонений: «Если мы зажжем свечи, значит, все хорошо».

Хаззан еврейской общины города Владивостока Игорь Розенберг, выступая, также говорил о значении праздника, традициях празднования, порядке зажигания свечей. Он коснулся и актуальной мировой повестки. Как известно, сейчас государство Израиль переживает непростые времена.

«Мы дожили до этих дней и можем сейчас зажечь свет — свет, который наш народ несет людям. Нравится это или не нравится — мы несем свет. Сейчас видите, что творится в мире. Еврейский народ, как всегда, выступил лакмусовой бумажкой. Кто на стороне света, кто на стороне тьмы — выбирает, может быть, свою судьбу», — отметил Игорь Розенберг.

От лица и по поручению главы Владивостока Константина Шестакова с Ханукой членов общины поздравил замглавы Владивостока Дмитрий Свитайло. Он отметил, что каждому человеку свойственно стремиться к простым, традиционным человеческим ценностям, таким, как «вера в Бога, добро, любовь, семья».

«Пусть горит свеча и несет свет всему человечеству, напоминая нам о ценностях и необходимости их соблюдения, сбережения для будущих поколений», — сказал вице-мэр.

Отметим, что впервые празднование прошло без раввина, поскольку Владивостокская синагога «Бейт Сима» уже несколько месяцев без религиозного учителя в связи с переездом Шамона Варакина в другой город. На начало января намечено собрание общины, раввином предполагается утвердить хаззана еврейской общины города Владивостока Игоря Розенберга.

Во дворе синагоги перед зажжением свечи состоялось файер-шоу, ставшее уже традиционной частью празднования Хануки во Владивостоке. После прозвучавших выступлений гости стали праздновать под сопровождение оркестровой музыки. Отдельную программу подготовили для детей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники