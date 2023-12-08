8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Шерегеш не приобретёт статус города
Об этом заявил глава посёлка Вадим Швайгерт.
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Глава Шергеша Вадим Швайгерт заявил в местной газете «#Шерегеш», что посёлок не станет городом. Это решение приняли сами жители и местные депутаты. Однако его название всё-таки поменяется.
«Документы сейчас на проверке, и если всё будет нормально, то в феврале-марте 2024 года географическое название изменится на “посёлок городского типа “Город-курорт Шерегеш””. Конечно, мы хотели городской статус, но с ним теряли бы многие льготы, которые имеют наши учителя и врачи. А это 50% оплаты за ЖКУ, подъёмные, и лишить всего этого людей, на которых всё держится, мы просто не имели права», — объясняет глава курорта.
Также он добавляет, что новое название даст Шерегешу дополнительную инвестиционную привлекательность и преференции от региональных и федеральных структур.
На открытии горнолыжного сезона губернатор Сергей Цивилев говорил, что Шерегеш скоро будет называться городом, а не посёлком городского типа, и выражал надежду, что согласования по этому вопросу в первом квартале следующего года будут закончены.