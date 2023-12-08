8 декабря, источник: Комсомольская правда
Во Владивостоке суд отказал в сносе памятника Александру Солженицыну
В законную силу решение еще не вступило.
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В пятницу, 8 декабря, прошло судебное заседание по иску о сносе памятника Александру Солженицыну. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Иск на администрацию города и Управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского округа в сентябре этого года подал житель Тынды. Суд рассмотрел заявление Андрея Гука и вынес решение:
«В удовлетворении иска отказано».
Решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, как ранее писала «Комсомолка», по мнению Андрея Гука, Солженицын — спорная фигура в современной России, поэтому памятник необходимо снести.
По информации «КП», истец Андрей Гук — юрист из Амурской области. Ранее он был одним из тех, кто подал иск губернатору Приамурья и мэру Тынды по факту неудовлетворительных работ на дороге в районе улицы Красная Пресня.