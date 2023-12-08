Единый часовой пояс могут ввести в Казахстане в 2024 году

АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Казахстан со следующего года может начать жить в едином часовом поясе. Проект документа, предусматривающего изменения, опубликовали на портале «Открытые НПА».
Документ после его принятие позволит применять на всей территории республики пятый часовой пояс.
Чтобы добиться этого, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00.00 часов акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской областей переведут местное время на 1 час назад.
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что сегодня Казахстан живет в двух часовых поясах — UTC+5, UTC+6.
К четвертому часовому поясу относятся Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Актюбинская и Кызылординская области.
Однако к нему же отнесена часть территории республики, которая географически находится в следующем, пятом часовом поясе — Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Улытауская, Жетысуская, Абайская области, а также все три мегаполиса.
В итоге граждане страны на этих территориях живут с опережением своего географического времени, указывается в пояснительной записке.
Рабочая группа из депутатов, госчиновников, ученых и медиков — в ее составе более 60 человек — изучили вопрос и пришли к выводу, что регулирование часовых поясов или их синхронизация с солнечным (природным, натуральным) временем имеют значительное влияние на здоровье населения, экономику, образование, безопасность и окружающую среду.
По их мнению, применение опережающего времени является одним из факторов обострения целого ряда заболеваний населения, также возможны накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушение сна, расстройство пищеварения.
Отчет о влиянии часовых поясов на здоровье, подготовленный рабочей группой утвердили в начале декабря. По итогам обсуждения министерство торговли и интеграции предложило ввести единый часовой пояс.