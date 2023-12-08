Митрополит Евгений предсказал холодную зиму в Свердловской области

Митрополит рассказал, как по улицам города при морозе около 27 градусов прошел крестный ход. Представитель РПЦ отметил, что на его удивление в Екатеринбург последний десяток лет приходят екатерининские морозы.
«Рождественские или даже крещенские [морозы] зачастую не совпадают с православным календарем, а к седьмому декабря холод — как по расписанию», — написал он в телеграм-канале.
Митрополит рассказал, что верующие 7 декабря совершали крестный ход в честь святой Екатерины, которую считают покровительницей города, серьезно утеплившись. При этом он убежден, что «молитвенное шествие согрела еще и теплота сердец».
Митрополит также отметил, что в этот день в числе участников крестного хода были подопечные Фонда святой Екатерины, известного своими благотворительными проектами.
«Своими благодарными сердцами они согревали всех вокруг», — заявил руководитель епархии.
Как ранее сообщал МК-Урал, крестный ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до Екатерининской часовни. Его участники пронесли по улицам Екатеринбурга мощи Екатерины Александрийской, которые в 2023 году преподнесла Екатеринбургской епархии Община православных верующих Крыма.