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8 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург

Митрополит Евгений предсказал холодную зиму в Свердловской области

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вечером 7 декабря, после крестного хода в честь дня святой Екатерины, поделился приметой: «Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме, говорит нам народный календарь».

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Митрополит рассказал, как по улицам города при морозе около 27 градусов прошел крестный ход. Представитель РПЦ отметил, что на его удивление в Екатеринбург последний десяток лет приходят екатерининские морозы.

«Рождественские или даже крещенские [морозы] зачастую не совпадают с православным календарем, а к седьмому декабря холод — как по расписанию», — написал он в телеграм-канале.

Митрополит рассказал, что верующие 7 декабря совершали крестный ход в честь святой Екатерины, которую считают покровительницей города, серьезно утеплившись. При этом он убежден, что «молитвенное шествие согрела еще и теплота сердец».

Митрополит также отметил, что в этот день в числе участников крестного хода были подопечные Фонда святой Екатерины, известного своими благотворительными проектами.

«Своими благодарными сердцами они согревали всех вокруг», — заявил руководитель епархии.

Как ранее сообщал МК-Урал, крестный ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до Екатерининской часовни. Его участники пронесли по улицам Екатеринбурга мощи Екатерины Александрийской, которые в 2023 году преподнесла Екатеринбургской епархии Община православных верующих Крыма.

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