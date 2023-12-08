Реконструкция железнодорожного вокзала в Перми начнется в 2024 году

«Оптимизация проекта реконструкции ж/д вокзала Пермь II связана со стоимостью работ. Ранее они оценивались в более чем 2,5 млрд рублей. Планируется, что работы начнутся летом 2024 года. Расходы на эти цели уже заложены в бюджете железнодорожной компании», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на РЖД. Ранее планировалось начать работы по реконструкции вокзала летом 2023 года.
Изменение сроков реконструкции связано с тем, что в 2023 году были выполнены проектно-изыскательные работы. После этого было принято решение оптимизировать проект. Здание вокзала было построено в 1962 году, его площадь составляет 3512 квадратных метров.