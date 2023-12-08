8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Жителя Иркутской области штрафовали за оскорбление в соцсети
Мужчину привлекли к ответственности после вмешательства прокуратуры.
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Жителя Балаганского района Иркутской области оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в социальной сети. Решение приняли по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.
Правоохранители установили, что житель района из личной неприязни опубликовал в популярной соцсети публикации о заявителе, которые были сделаны в неприличной форме, унижали его честь и достоинство.
«Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет)», — говорится в сообщении.
Мировой судья исходя из материалов прокурора привлек гражданина к административной ответственности. Правонарушителю назначили штраф в 5 тысяч рублей.