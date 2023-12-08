Почему не будет света? Крупные предприятия и объекты предупредили об отключении электричества

В письме говорится, что одна из причин отключения — это дефицит мощностей в энергетической системе, который, надо полагать, может быть вызван приближением сильных холодов. Также сообщается, что все это делается для бесперебойной подачи электричества в жилые дома и объекты социальной сферы.
В связи с этим появляются вопросы: зачем тогда чиновники, ответственные за сферу, гордо рапортовали, что к зимнему сезону готовы? При этом уже не принимаем во внимание ежедневные отключения света в разных районах столицы из-за ремонта сетей. И все-таки хочется спросить, а что вы делали летом? А куда вообще делся газ, поставки которого Россия начала еще в октябре в рамках подписанного контракта? По итогам прошлой зимы была проведена большая работа над ошибками, но выходит, что воз и ныне там.
В доказательство этому приведем еще один факт: из-за ожидаемых холодов в ряде регионов газозаправки уже перевели на сокращенный режим работы. Например, это коснулось Андижанской, Ферганской, Хорезмской областей. Такими темпами скоро это докатится и до Ташкента.
Чтобы понять ситуацию изнутри, мы связались с одним из адресатов, получивших такое письмо. Руководитель крупной компании прокомментировал, указав на многие нестыковки этого решения.
По его словам, «радует» одно: в письме точно указаны не только даты, но и время отключения — с 9 часов утра 9 декабря до 2 часов дня 14 декабря. Даются «полезные» советы: в период нехватки тока максимально использовать дизельные генераторы или, например, компенсировать потребление электроэнергии за счет установки солнечных панелей. Чувствуется «забота» официального органа, иронизирует собеседник.
Помимо вопросов очевидного ущерба для экономики, у него возникает и много других: «Кто будет платить зарплату за дни вынужденного простоя? Государство или сами собственники? Как будет оформляться отсутствие людей на работе в эти трудовые дни?».
Предприниматель считает, что это странное и нелогичное решение явно принято не на самом высоком уровне и юридически пока никак не обосновано. Ему также не понятно, как отключение электричества у предприятий поможет предотвратить будущие проблемы с электроэнергией.
При этом, что еще более парадоксально в этом решении энергетиков, ответственность за последствия нарушений технологических процессов и возможных аварий полностью лежит на плечах руководителей предприятий. Проще говоря, мы вам отрубили электричество, но за аварию, которую может спровоцировать эта мера, отвечаете вы. Вот так с больной головы на здоровую умеют валить чиновники.
Ждем комментариев от «Региональных электрических сетей» в связи со сложившейся ситуацией.