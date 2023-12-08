Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

В столице с 2024 года программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств будут реализовывать на постоянной основе. Такое решение принял Сергей Собянин на основе итогов экспериментов по улучшению лекарственного обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственных препаратах, которые назначаются врачебной комиссией по жизненным показаниям (индивидуальной непереносимости), а также больных диабетом и муковисцидозом (в ряде случаев).
За 11 месяцев 2023 года в рамках трех экспериментов более 10 тысяч пациентов получили компенсационные выплаты на общую сумму больше миллиарда рублей. Получив денежную компенсацию, они могли самостоятельно приобретать необходимые им лекарства.
«Как показала практика, в некоторых ситуациях выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения, так как позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В частности, пациенты, по решению врачебной комиссии по жизненным показаниям нуждающиеся в препаратах конкретных торговых наименований, для индивидуальной закупки которых требуется время, могли самостоятельно приобретать лекарства до завершения такой закупки.
Пациенты с диабетом могли получать денежную компенсацию при отсутствии бесплатного препарата в аптечном пункте поликлиники в момент выписки рецепта.
Пациенты с муковисцидозом по своему желанию могли получить денежную компенсацию и самостоятельно приобретать лекарства в соответствии с выданным рецептом.
Получение компенсации носит заявительный характер. При желании граждане могли получить лекарства в аптечных пунктах Департамента здравоохранения Москвы привычным способом.