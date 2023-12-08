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8 декабря, источник: НИА Ростов

В Ростовской области подорожает техосмотр автомобиля

Новые расценки начнут действовать с 1 января.

Источник: НИА Ростов

В Ростовской области вырастет предельная стоимость техосмотра автомобилей. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Новые расценки вступят в силу с 1 января 2024 года.

Например, техосмотр легкового автомобиля будет стоить не больше 1022 рублей. Сейчас цена на это — 913 рублей.

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