8 декабря, источник: НИА Ростов
В Ростовской области подорожает техосмотр автомобиля
Новые расценки начнут действовать с 1 января.
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В Ростовской области вырастет предельная стоимость техосмотра автомобилей. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев.
Новые расценки вступят в силу с 1 января 2024 года.
Например, техосмотр легкового автомобиля будет стоить не больше 1022 рублей. Сейчас цена на это — 913 рублей.