Морозы до 43 градусов обещают в Казахстане в выходные

В этот период, согласно прогнозам, под влиянием Арктического антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода. Но с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега, на юге страны 9—11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.
В ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20−37 мороза, на севере — до 30−38 мороза, на крайнем севере страны — до 40−43 мороза, в центре, на востоке страны — до 25−35 мороза. Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах — туманы.
Отметим, что из-за сильных морозов в Казахстане отменяют занятия в школах — накануне на дистанционный формат обучения были переведены ученики первой смены в Павлодаре, Костанае и Рудном, а также в некоторых районах ВКО и области Абай. Сегодня занятия также отменили в Астане. Ранее синоптики предупреждали, что сильные морозы придут в Казахстан в конце недели. Например, 8 декабря на севере СКО столбики термометров опустятся ниже −40 градусов.