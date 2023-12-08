Переполненность СИЗО Москвы снизилась почти в четыре раза

На 22% столичные СИЗО были переполнены по состоянию на декабрь 2022 года. Уменьшение показателя до 5,9% московский омбудсмен назвала значительным снижением. Татьяна Потяева также заверила, что держит на постоянном контроле этот вопрос. Кроме того, она рассказала, что посещала в СИЗО обвиняемую в теракте Дарью Трепову и обвиняемого в госизмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам омбудсмена, они не жаловались на условия содержания в СИЗО.
«Дарья Трепова, которая совершила террористический акт. Как только она была доставлена в следственный изолятор Лефортово, то, вне всякого сомнения, я отправилась туда, с ней беседовала, на условия содержания, питания, медицину ею не было высказано ни одного замечания… Также, из громких дел, я посещала американского подданного Эвана Гершковича, и с точки зрения условий содержания, обращения с ним сотрудников следственного изолятора никаких замечаний высказано не было», — рассказала Татьяна Потяева.
16 декабря директор ФСИН России Аркадий Гостев говорил, что переполненность СИЗО есть в 13 регионах, в том числе в Москве. По данным на 1 ноября 2023 года, в СИЗО находилось больше 105 тыс. человек, хотя на ту же дату прошлого года этот показатель составлял 112,8 тыс. человек. За десять месяцев из СИЗО освободили 45 тыс. человек, из них по обвинительным приговорам, не связанным с лишением свободы, 12 тыс. человек, еще 26 тыс. освободили из-под стражи, а 9 тыс. человек получили другую меру пресечения.
В конце прошлого года член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева обращала внимание, что из московских СИЗО на тот момент были отпущены под залог всего шесть человек. При этом их отпустили под залог не в 2022 году, а раньше. В то же время переполненность московских СИЗО составляла около 2 тыс. человек.
В декабре 2021 года председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков говорил, что из-за переполненности СИЗО Москвы людей отправляют ждать апелляции в регионы.