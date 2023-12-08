Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: Комсомольская правда

Занятия в школах Иркутской области могут приостановить из-за морозов

МО уже подготовили документы, устанавливающие возможность не посещать занятия школьникам из-за морозов.

Источник: Комсомольская правда

В школах Иркутской области примут дополнительные меры безопасности в связи с морозами. Работу учреждений обсудили на совещании с участием муниципалитетов. Об этом сообщают в министерстве образования Приангарья.

— В образовательных организациях возьмут на контроль температурный режим в помещениях, где проходит образовательный процесс. В случае, если температура в классах опустится ниже рекомендованной, руководителям рекомендовано приостановить занятия или проводить их дистанционно, — говорят в министерстве.

Кроме того, в МО уже подготовили документы, устанавливающие возможность не посещать занятия школьникам из-за морозов. Но окончательное решение остается за школами. Ведь регион достаточно большой и климат в районах отличается.

Но отмена уроков не означает остановку работы школы. Если родители по разным причинам не могут оставить ребёнка дома, учителя их встретят и проведут занятия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование