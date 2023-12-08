8 декабря, источник: Комсомольская правда
Занятия в школах Иркутской области могут приостановить из-за морозов
МО уже подготовили документы, устанавливающие возможность не посещать занятия школьникам из-за морозов.
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В школах Иркутской области примут дополнительные меры безопасности в связи с морозами. Работу учреждений обсудили на совещании с участием муниципалитетов. Об этом сообщают в министерстве образования Приангарья.
— В образовательных организациях возьмут на контроль температурный режим в помещениях, где проходит образовательный процесс. В случае, если температура в классах опустится ниже рекомендованной, руководителям рекомендовано приостановить занятия или проводить их дистанционно, — говорят в министерстве.
Кроме того, в МО уже подготовили документы, устанавливающие возможность не посещать занятия школьникам из-за морозов. Но окончательное решение остается за школами. Ведь регион достаточно большой и климат в районах отличается.
Но отмена уроков не означает остановку работы школы. Если родители по разным причинам не могут оставить ребёнка дома, учителя их встретят и проведут занятия.