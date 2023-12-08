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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

В аэропорту Ташкента временно закрывают въезд на эстакаду и ограничивают допуск провожающих

Это связано с проведением масштабной реконструкции столичного аэропорта.

Источник: Uzbekistan Airports

В связи с проведением в международном аэропорту «Ташкент» масштабной реконструкции с 12:00 8 декабря будет закрыт въезд на эстакаду. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Отмечается, что для подъезда автотранспортных средств и туристических автобусов рядом со стоянкой международного терминала будет организована отдельная линия высадки пассажиров.

Также в связи с проведением реконструкции терминала для провожающих временно ограничат допуск в зал вылета аэропорта.

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