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8 декабря, источник: НИА Байкал

Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за сильных морозов

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с 8 по 12 декабря 2023 года вводится режим функционирования повышенной готовности. Соответствующий указ подписал Губернатор Игорь Кобзев.

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Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель Губернатора Роман Колесов. Министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативного запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

По информации Иркутского УГМС, 8—11 декабря местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха −40, −45°, в северных и верхнеленских районах до −50°. В Иркутске 8—12 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 11−17° ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба Правительства региона.

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