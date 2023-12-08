Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за сильных морозов

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель Губернатора Роман Колесов. Министерству жилищной политики и энергетики необходимо организовать работу по созданию нормативного запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
По информации Иркутского УГМС, 8—11 декабря местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха −40, −45°, в северных и верхнеленских районах до −50°. В Иркутске 8—12 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 11−17° ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба Правительства региона.