Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: "Российская газета"

Жителей Красноярского края предупредили о 50-градусных морозах

В ближайшие дни температура воздуха может опуститься до 45−50 градусов ниже нуля не только в привычных к арктическим холодам северных районах Красноярского края, но и в центре региона.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Российская газета

«С 10 по 13 декабря в центральных районах ожидается сильный мороз, температура воздуха местами — минус 45 — минус 47 градусов, на севере — до минус 50», — проинформировали в краевом Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Специалисты Службы спасения порекомендовали автолюбителям отказаться в эти дни от дальних поездок и дали советы на тот случай, если отправиться в путь все-таки необходимо: нужно, в частности, взять с собой теплые вещи, горячее питье и запас еды, зарядить телефон.

Отметим, накануне в столице региона за ночь выпала треть месячной нормы снега, а с начала месяца — более 120 процентов от декабрьской нормы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта