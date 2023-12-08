Жителей Красноярского края предупредили о 50-градусных морозах

«С 10 по 13 декабря в центральных районах ожидается сильный мороз, температура воздуха местами — минус 45 — минус 47 градусов, на севере — до минус 50», — проинформировали в краевом Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Специалисты Службы спасения порекомендовали автолюбителям отказаться в эти дни от дальних поездок и дали советы на тот случай, если отправиться в путь все-таки необходимо: нужно, в частности, взять с собой теплые вещи, горячее питье и запас еды, зарядить телефон.
Отметим, накануне в столице региона за ночь выпала треть месячной нормы снега, а с начала месяца — более 120 процентов от декабрьской нормы.