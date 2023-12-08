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8 декабря, источник: РИА "Воронеж"

Сильный снег и мороз до −10 градусов ожидаются в Воронеже в выходные

В регион придет циклон.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

Предстоящие выходные в Воронеже обещают быть морозными и снежными. В субботу, 9 декабря, в столицу Черноземья придет циклон, который принесет обильные осадки. В ночное время возможно похолодание до −10 градусов. Подробный прогноз погоды с пятницы, 8 декабря, по воскресенье, 10 декабря, дал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. На дорогах возможен гололед. Температура воздуха составит −5 … −7 градусов. Порывы восточного ветра будут достигать 8−13 м/сек. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Самым холодным этот день был в 1959 году, когда ударил 33-градусный мороз. Самым теплым — в 2008 году, когда воздух прогрелся до +8 градусов.

В ночь на субботу, 9 декабря, пойдет снег. Термометры покажут −6 … — 8 градусов. В светлое время суток осадки усилятся, а также ожидается метель. Температура воздуха составит −4 … −6 градусов. Ожидается восточный ветер 8−13 м/сек.

Ночью воскресенья осадки не прекратятся. Столбики термометров опустятся до отметки −8 … −10 градусов. Днем также возможен снег. Температура воздуха составит −6 … −8 градусов. Ожидается северо-восточный ветер 8−13 м/сек.

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