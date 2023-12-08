8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области на выходных прогнозируется снег и дождь
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем.
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\Теплая погода ожидается в выходные дни в Ростове. Здесь, 9 и 10 декабря столбик термометра покажет 0 градусов днем и −1 — ночью. Синоптики ожидают дождь со снегом.
Похожая погода установится в западных муниципалитетах Ростовской области (Таганрог, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы), здесь, 9 и 10 декабря так же ожидаются снег с дождем. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью похолодает до −2. В Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и других южных районах прогнозируется пасмурная погода.
Температура воздуха составит −2 градуса.
В северной части области. В Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском и других северных районах будет немного холоднее.
Температура воздуха 9 и 10 декабря составит от −1 до −3 градусов. Морозная погода ожидается и на востоке области. В Волгодонске, Зимовниковском, Ремонтненском и Орловском районах синоптики прогнозируют снегопады и морозы в диапазоне −2… −3 градуса.