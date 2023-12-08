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8 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре второй раз за год повышают цены на проезд, уже без предупреждений

КРАСНОДАР, 8 декабря, ФедералПресс. В автобусах появились объявления о повышении цен, однако в мэрии об очередном скачке ничего не сообщали.

Источник: РИА "Новости"

«На основании приказа “Магистраль” № 27 стоимость проезда в автобусе с 16 декабря — 45 рублей», — говорится в объявлении.

Ранее очевидцы заметили, что оплата за проезд выросла до 45 рублей из Адыгеи до Краснодара, а также в обратном направлении, несмотря на небольшое расстояние.

Это не первое повышение цен. В 2021 году проезд сначала вырос с 28 до 30 рублей, а затем — до 35 рублей. В 2022 году — еще на пять рублей. Последнее повышение произошло несколько месяцев назад. В МУП сообщили, что пассажиры должны платить больше, чтобы кондукторам можно было поднять зарплату.

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